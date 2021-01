Gina Lollobrigida, lo stupro subìto a 18 anni: "Fui violentata da un giocatore della Lazio. Ma volli dimenticare"

24 gennaio 2021 a

Gina Lollobrigida, per tutti la Lollo, all'anagrafe Luigia Lollobrigida, è una delle attrici italiane più famose anche all'estero. Celebre anche la sua rivalità con Sophia Loren. Nata a Subiaco, in provincia di Roma, il 4 luglio del 1927 sotto il segno del Cancro, per quanto riguarda la sua vita privata, nel 2018 ha rivelato che, a 18 anni, sarebbe stata vittima di uno stupro. Un uomo, e più specificatamente un famoso calciatore della Lazio, l’avrebbe drogata e poi avrebbe abusato di lei: "Restai frastornata per diversi giorni - ha dichiarato in una vecchia intervista a Libero -. Piano piano iniziai a realizzare che quella sera ero stata violentata. Ma era un pensiero che cercavo di ignorare. Volli dimenticare. Per andare avanti. Ero vergine".

L'attrice successivamente ha rivelato anche di essere stata in più occasioni vittima delle molestie da parte di alcuni uomini del mondo dello spettacolo, ma di essersi sempre difesa dalle avances. "A me è capitato di ricevere questo tipo di offerte, le ho declinate anche in modo brusco, non mi sono mai sentita vittima degli uomini che hanno provato a portarmi a letto - le parole riportate tempo fa da Fanpage -. La violenza sessuale è altra cosa. Da quella non ci si può sottrarre. Viene subita. Senza scampo. Quel senso di vergogna non può essere lavato via".

