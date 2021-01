Teo Mammucari, l'unica figlia Julia dall'amore con l'ex velina Thais: "Una donna che amerò sempre"

24 gennaio 2021 a

a

a

Teo Mammucari è un conduttore televisivo, cabarettista e prestigiatore, tra i più amati dal pubblico italiano. Nato il 12 agosto 1964 (Leone) a Roma, Mammucari ha debuttato nella redazione di Scherzi a Parte nel 1995. La svolta è arrivata con Libero, il programma in onda nel 2000 basato su scherzi telefonici, che peraltro ha lanciato anche Flavia Vento. Poi il successo con Le Iene, Tu si que vales e tante altre trasmissioni.

Per quanto riguarda la sua vita privata, dal 2006 al 2009 è stato fidanzato con Thais Souza Wiggers, ex velina e modella brasiliana. Dalla loro unione nel 2008 è nata l’unica figlia di Teo Mammucari, Julia. Al riguardo il conduttore televisivo ha dichiarato in una vecchia intervista a Diva e Donna: "Con Thais ho passato i tre anni più belli della mia vita. Con una donna che ho amato, che amo e che amerò sempre", ha sottolineato.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.