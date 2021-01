Michele Riondino, l'amore per Eva e le figlie Frida e Irma. Vita privata e carriera dell'attore

23 gennaio 2021 a

Michele Riondino ospite in prima serata su Canale 5 - oggi sabato 23 gennaio 2021 - di "C'è Posta per Te" la trasmissione condotta da Maria De Filippi. L'attore - che ha dato il volto al giovane commissario Montalbano nella fortunata serie della Rai - è originario di Taranto e ha 41 anni. Dopo l'esordio in "Distretto di Polizia" che lo vede poi impegnato in tre stagioni, dal 2012 è il protagonista de "Il giovane Montalbano" (tre stagioni) e poi è stato Pietro Mennea nella miniserie "La freccia del Sud".

C'è posta per te, Can Yaman ospite di Maria De Filippi insieme a Michele Riondino

L'attore è fidanzato con la make up artist Eva Nestori. Tra i due è scoccata la scintilla sul set: nel 2014 la coppia da alla luce la loro prima figlia, Frida, che porta il nome della nota artista messicana Frida Kahlo, poi nel 2020 è nata la loro secondogenita, Irma.

