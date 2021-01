Nelle tue mani, la storia vera del film stasera in tv 23 gennaio su Rai Movie

23 gennaio 2021 a

"Nelle tue mani", film in onda stasera sabato 23 gennaio 2o21 su Rai Movie, è ispirato a una storia vera. Tutto è nato da un episodio che ha visto protagonista proprio il regista Ludovic Bernard. L’idea per la sceneggiatura gli venne mentre era alla stazione di Bercy a Parigi mentre aspettava un treno. All’improvviso sentì una straordinaria musica leggera all’interno della struttura e andò alla ricerca della fonte. Un ragazzo era seduto a un pianoforte e regalava questa splendida melodia alle orecchi dell’autore. Fu così che Bernard iniziò a scrivere il film una volta salito sopra al treno che doveva prendere.

Il film racconta la storia del giovane Mathieu che vive nella banlieue parigina ed è il primo di tre fratelli. Nonostante la madre, da sola, si sforzi di portare avanti la famiglia, il giovane commette dei piccoli furti per vivere. La passione del ragazzo, in realtà, è la musica classica e suonare il pianoforte; del suo straordinario talento si accorge casualmente Pierre Geithner, il direttore del conservatorio parigino, che ascolta Mathieu suonare il piano in una stazione cittadina.

