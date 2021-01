Tosca D'Aquino, due matrimoni e altrettanti figli. Il debutto al cinema "con l'ansia dell'aspetto"

23 gennaio 2021 a

a

a

Anche Tosca D’Aquino tra i "pacchisti" della nuova puntata di "Affari tuoi. Viva gli sposi!" stasera 23 gennaio 2021 su Rai1. Si tratta della seconda ospitata per l'attrice e comica napoletana nella trasmissione di Carlo Conti. Ricordando il suo debutto al cinema, Tosca (54 anni) racconta la sua insicurezza “con l’ansia dell’aspetto”. Adesso, invece, il suo approccio all’estetica, è più rilassato: “Che rivincita entrata nel mezzo secolo e non essere nonna come quelle che vedevi da bambina. Io vado in palestra per mantenermi bene”.

Affari tuoi viva gli sposi, gli ospiti: da Madalina Ghenea a Serena Autieri

Sposata per sette anni con l'ingegnere Mauro Gabrielli, dal quale ha avuto un figlio, Edoardo, è poi convolata a seconde nozze nel 2013 con il produttore Massimo Martino, dopo undici anni di convivenza e un figlio di nome Francesco.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.