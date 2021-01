Ubaldo Pantani, il re degli imitatori. L'ex fidanzata è la collega Virginia Raffaele

23 gennaio 2021 a

a

a

Ubaldo Pantani questa sera - sabato 23 gennaio 2021 - indosserà le vesti di “pacchista” nella trasmissione di Rai 1 “Affari Tuoi- Viva gli Sposi!”.

Il comico, 49 anni originario di Cecina in Toscana, dopo l'esordio in teatro dà una svolta alla sua carriera partecipando prima a "Mai dire..." nel 2004 e successivamente a "Quelli che il calcio e..." in cui spiccano le imitazioni di Lapo Elkann e Massimo Giletti. E ancora Matteo Salvini, Matteo Renzi, Gigi Buffon, Maurizio Sarri, Max Allegri e Manuel Agnelli. Per quanto riguarda la sua vita privata, Pantani per cinque anni è stato impegnato sentimentalmente con Virginia Raffaele, altra comica. Ubaldo ha una figlia a cui è molto legato. Stando ai rumors oggi Ubaldo Pantani è single.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.