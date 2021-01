Eden un pianeta da salvare di Licia Colò torna stasera su La7: viaggio a Siena in Toscana, St Moritz e in Madagascar

23 gennaio 2021 a

Stasera in tv su La7 torna in prima serata Eden - Un pianeta da salvare, la trasmissione condotta da Licia Colò. Il viaggio tra le bellezze del pianeta toccherà la Toscana, con Pienza, Siena e la val d'Orcia. Licia inizia il suo itinerario da Pienza dove ci mostrerà le bellezze naturali e i tesori storico artistici del territorio: partendo dal Palazzo Piccolomini, nel cuore del borgo, per poi spostarsi alla sorgente del fiume Ermicciolo le cui acque bagnano Siena, tutta la Val d’Orcia e la Valdichiana. Sosta ai Bagni di San Filippo, stazione termale naturale di origine vulcanica, ai piedi del Monte Amiata dove Licia chiuderà questa tappa all’ombra di una quercia secolare di 370 anni. Ma la conduttrice andrà anche tra i ghiacciai tra Italia e Svizzera a bordo del Bernina Express, il trenino elettrico, patrimonio dell’umanità, nato nel 1910, che collega Sondrio a St.Moritz. Completano la puntata un nuovo reportage di Mister Nat dal Madagascar, un viaggio tra i ghiacciai dell’Islanda e uno in Indonesia.

