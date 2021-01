23 gennaio 2021 a

Oroscopo del Corriere di domenica 24 gennaio 2021: Toro, Vergine e Capricorno. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle per la giornata per i tre segni dello zodiaco di terra. Le previsioni per la giornata.

TORO

Probabilmente sarete costretti a non mantenere una promessa fatta in passato. Non preoccupatevi troppo, vi capiranno e vi perdoneranno.

VERGINE

Una visita o una telefonata inaspettata potrebbe gettarvi nel panico. Probabilmente avrete la terribile sensazione di non sapere mai cosa dire.

CAPRICORNO

Nuove scoperte potrebbero scuotere la tua fede o in generale le tue convinzioni. Potresti dubitare di qualcosa che hai sempre accettato.

