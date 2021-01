23 gennaio 2021 a

Oroscopo del Corriere di domenica 24 gennaio 2021: Ariete, Leone e Sagittario. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle per i tre segni dello zodiaco di fuoco. Le previsioni per la giornata.

ARIETE

Responsabilità inaspettate potrebbero interferire con i piani della giornata. Qualcuno potrebbe aver bisogno del vostro aiuto e voi non vi tirerete indietro.

LEONE

Oggi fate attenzione a non comprare più di quello che potete permettervi, ma non andate nemmeno all'estremo opposto e non siate troppo avari.

SAGITTARIO

I problemi lavorativi possono influire negativamente sull’autostima. Provate a non cadere nella trappola pensando a ciò che sapete fare.

