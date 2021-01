Madalina Ghenea, tutti i suoi amori e il gossip con Zaniolo. L'ultima smentita: "Non sono fidanzata"

23 gennaio 2021 a

Madalina Ghenea nelle ultime settimane è stata al centro del gossip: accostata a Nicolò Zaniolo, calciatore e centrocampista della Roma, ha più volte smentito di esserne la fidanzata. L'ultima poche ore fa in un post su Instagram del 23 gennaio 2021: "Non sono fidanzata". La modella originaria della Romania, 32 anni, ha calcato le maggiori passerelle internazionali. Testimonial della compagnia telefonica 3 Italia nel 2010, esordisce in tv nella settima edizione di "Ballando con le stelle" e poi al cinema nel film "I soliti idioti". Ha recitato nella serie tv "I Borgia" e nel 2015 è apparsa nello spot pubblicitario Legacy, il profumo di Cristiano Ronaldo. Ha poi fatto parte del cast di "Youth - La giovinezza", il film diretto da Paolo Sorrentino e ha affiancato nel 2016 Carlo Conti alla conduzione del Festival di Sanremo.

Nella vita privata ha fatto coppia per un anno con il calciatore ghanese Kevin Prince Boateng, è stata fidanzata con l'attore Gerard Butler per poi avere una relazione con Fassbender. Nel 2017 fa sapere di essere in attesa di Charlotte: il padre è il compagno milionario rumeno Matei Stratan. Ora il presunto flirt con Zaniolo. Per ora solo presunto.

