Il Cantante mascherato 2, Caterina Balivo in giuria: l'annuncio a poche giorni dal via della trasmissione di Milly Carlucci

23 gennaio 2021 a

Il Cantante mascherato 2 torna e c'è un'altra novità. Caterina Balivo va in giuria. Milly Carlucci ha ufficializzato la notizia nello speciale andato in onda su Rai Uno. Nell'occasione sono state presentate le nuove maschere del programma. Caterina Balivo sarà insieme a Costantino della Gherardesca e ai confermati Patty Pravo, Francesco Facchinetti, Flavio Insinna. Non ci sarà invece Guillermo Mariotto che non l'ha presa molto bene.

Il Cantante Mascherato partirà ufficialmente venerdì 29 gennaio: 9 le maschere di questa seconda edizione per cinque appuntamenti nei quali bisognerà capire, attraverso la voce nelle canzoni, chi è il vip che sta dietro la maschera.

