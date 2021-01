Osho, chi è Federico Palmaroli l'autore della pagina social satirica con maggior successo nel web

23 gennaio 2021 a

a

a

Di giorno impiegato, la sera autore di satira. Federico Palmaroli, romano cresciuto nel rione Monteverde, 47 anni, è l'ideatore di "Le più belle frasi di Osho" una delle pagine social di maggiore successo - oltre un milione di like su Facebook, 400mila followers su Instagram - nei giorni scorsi "oscurata" per alcune ore a causa di "una segnalazione relativa al soprannome con cui ormai tutti mi conoscete e un conseguente errore di valutazione da parte di Facebook, poi riconosciuto" ha spiegato l'autore romano.

"Ho pensato di far rivivere la romanità in un personaggio distante da questa realtà ma che, nelle espressioni, mi ricordava tanto il romano medio” ha spiegato circa la sua idea che ha avuto così tanto successo. Palmaroli infatti usa foto di attualità per la sua satira oppure quella di Osho Rajneesh - da qui il nome della sua pagina social - un santone che a metà degli anni Settanta girava l’India fondando comunità e insegnando amore e meditazione, per poi trasferirsi in Oregon, negli Stati Uniti, e appassionarsi alle Rolls-Royce.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.