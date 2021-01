Corinne Cléry, due matrimoni e l'amore per il figlio Alexandre: "Con gli uomini ho chiuso"

23 gennaio 2021 a

a

a

Corinne Cléry ha deciso di chiudere con gli uomini. Lo racconta ospite di "ItaliaSì!" sabato 23 gennaio 2021. L'attrice francese, il cui vero nome è Corinne Marie Piccolo, ha da poco compiuto 70 anni e in concomitanza è tornata single non avendo paura di mettere in mostra un fisico sempre esplosivo. Da poco ha confidato di avere il vizio di fare "il bagno nuda in piscina". La sua vita privata è sempre stata nell'occhio del ciclone: la scorsa primavera ha archiviato la relazione con Angelo Costabile, l'ex compagno molto più giovane di lei - la differenza era di 28 anni - per trovare la serenità accanto a un altro uomo. Una relazione già terminata.

ItaliaSì, il podio di Marco Liorni di oggi su Rai1: anche il ricordo delle vittime dell'Olocausto

Oltre al ruolo ricoperto in "James Bond", la Cléry deve il suo successo anche al film erotico "Historie d’O" mentre recentemente in Italia ha partecipato a diversi reality show: da Ballando con le stelle a Pechino Express sino al Grande Fratello Vip, la seconda edizione dello show. Nella vita privata, dopo un primo matrimonio con Hubert Wayaffe a soli diciannove anni da cui ha avuto il primo figlio Alexandre, Corinne, sposa in seconde nozze Beppe Ercole (ex di Serena Grandi), con cui resta fino alla morte di quest’ultimo nel 2010. Poi la relazione con Angelo Costabile.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.