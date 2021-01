Serena Rossi, il fidanzato Davide e il figlio Diego: "Per amore potrei perdonare un tradimento"

23 gennaio 2021 a

Serena Rossi è protagonista sulla Rai della fiction "Mina Settembre". Oggi a "Tv Talk", sabato 23 gennaio 2021, l'attrice napoletana (35 anni), è spesso ospite in questi giorni per parlare della serie ma anche della sua vita e della carriera.

Serena Rossi, la fiction con il compagno Davide Devenuto: "Era il marito della mia migliore amica, un effetto strano"

Dopo l'esordio nel musical "C'era una volta... scugnizzi" ha ottenuto il successo nella fiction "Un posto al sole", serie tv andata in onda su Rai3 nel cui cast c'è stata per quasi un decennio. Un passaggio fondamentale per la sua carriera - poi ha vinto la quarta edizione di Tale e Quale Show, interpretato al cinema Mia Martini - e per la vita privata. Proprio sul set di Un posto al sole ha conosciuto il fidanzato Davide Devenuto, anche lui attore, da cui dopo un periodo di crisi ha avuto un figlio, Diego, nato nel 2016. "Disposta a perdonare per amore un tradimento, se ne vale la pena e se dietro a quell’amore c’è un progetto di vita. Ma non ditelo a Davide..." ha detto recentemente in una intervista a Vanity Fair.

