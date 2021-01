Monica Setta in mutande e tacchi a spillo. La foto dietro le quinte di Unomattina famiglia finisce su Twitter

23 gennaio 2021 a

a

a

Monica Setta in mutande e tacchi e spillo. La foto è stata pubblicata sui fleet di Twitter (corrispondenti alle storie di Instagram e Facebook) dalla conduttrice di Unomattina in famiglia ed ha scatenato Dagospia che ha rilanciato lo scatto bollente dietro le quinte. "Unomattina sexy altro che in famiglia", ironizzano quelli di Dago. "Monicona Setta - si legge sul sito - pubblica nei fleet di Twitter con profilo pubblico una foto in mutande e tacchi mostrando le sue forme. Vedere per credere". Effettivamente la foto ha scatenato i social e sono stati in molti ad apprezzare. Sono state numerose le condivisioni.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.