Viaggio nella grande bellezza trasmissione sospesa, Cesare Bocci su Instagram: "Torneremo" | Video

23 gennaio 2021 a

a

a

Viaggio nella grande bellezza, la trasmissione sospesa dopo la quarta puntata del 19 gennaio, non è stata annullata. Ad assicurarlo è il conduttore Cesare Bocci, che in un video pubblicato sul proprio profilo Instagram ha assicurato: "Torneremo". Bocci ha parlato di una sospensione temporanea per poi riprendere il programma iniziato lo scorso 29 dicembre e di cui erano previste sei puntate, di cui l'ultima - quella di martedì 2 febbraio - dedicata all'Umbria, con le bellezze di Assisi e Orvieto. Nel video che riportiamo Bocci quindi tranquillizza i fan rimasti "orfani" della trasmissione culturale che voleva rappresentare la sfida di Mediaset ai programmi di Alberto Angela sulla Rai.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.