Sanremo, Amadeus: "In onda a marzo o si va al 2022: se si posticipa a maggio diventa il Festivalbar"

23 gennaio 2021 a

a

a

Sanremo, Amadeus mette fine alle polemiche sulle date del Festival: "Lo dobbiamo volere tutti: o siamo compatti e lavoriamo per farlo al meglio a marzo oppure ci rivediamo nel 2022". Il direttore artistico poi rigetta l'ipotesi di un posticipo: "Se lo posticipi a maggio non è Sanremo, ma il Festivalbar. E poi chi ci dice che a maggio avremo lasciato le mascherine e potremo abbracciarci tranquillamente? Se così fosse firmerei subito, ma a maggio probabilmente saremo più o meno nella stessa situazione. Quindi spostarlo per trovarsi con gli stessi problemi non avrebbe senso", ha aggiunto in un'intervista al Corriere della Sera.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.