C'è posta per te, Can Yaman ospite di Maria De Filippi insieme a Michele Riondino stasera sabato 23 gennaio 2021 su Canale5

23 gennaio 2021 a

a

a

Can Yaman a C'è posta per te. L'attore turco sarà ancora ospite nello studio di Maria de Filippi nella puntata di stasera sabato 23 gennaio, in onda dalle 21.15 su Canale 5. E' attesissimo il divo delle soap opere di successo Daydreamer e Bitter Sweets, che nelle ultime settimane è stato a lungo in giro per l'Italia. Prima per la registrazione dello spot pubblicitario con Claudia Gerini, poi per la preparazione al Festival di Sanremo 2021, dove sarà ospite di Amadeus. Con Can Yaman sarà ospite anche Michele Riondino.

Tante le storie che Maria De Filippi racconterà in studio e tante anche le persone che si succederanno dinanzi alla famigerata busta. La trasmissione, tra le più amate dal pubblico, è una sorta di romanzo popolare italiano che porta alla luce sentimenti e conflitti familiari.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.