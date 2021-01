Tv Talk, Massimo Bernardini su Rai3: Serena Rossi e tanti ospiti vip nella puntata di sabato 23 gennaio 2021

23 gennaio 2021 a

Nel primo pomeriggio di Rai Tre va in onda un nuovo appuntamento con Tv Talk. Tanti ospiti vip per Massimo Bernardini che affronteranno, come tema, subito l’insediamento di Joe Biden e Kamala Harris alla Casa Bianca. A commentare le immagini della cerimonia ci saranno numerosi giornalisti. Enrico Mentana, il corrispondente Rai da New York Antonio Di Bella, il direttore di RaiNews24 Andrea Vianello e la giornalista Barbara Serra di Al Jazeera English a Londra.

Tv Talk, Maggioni e Gomez raccontano cosa sta succedendo negli Usa. Carlo Conti ospite di Bernardini su Rai3



Quindi Selvaggia Lucarelli parlerà della sua ultima intervista fatta ad Antonio Ciontoli. Interverranno anche Serena Rossi, protagonista della fiction Rai Mina Settembre, in onda la domenica su Rai Uno, Flavio Montrucchio, conduttore di Primo appuntamento su Real Time e Fabio Canino.

