Asia Argento, dall'amore con Morgan al matrimonio finito con Michele Civetta. E' madre di Anna Lou e Nicola Giovanni

Asia Argento è una attrice e regista italiana, figlia del re dell'horror Dario Argento e dell'attrice Daria Nicolodi, morta nel 2020. Per quanto riguarda la sua vita privata, è stata ed è piuttosto burrascosa. Nata il 20 settembre 1975 Asia è stata legata al cantante dei Bluvertigo, Morgan (all'anagrafe Marco Castoldi), con il quale ha avuto la figlia Anna Lou, nata nel 2001. La coppia ha avuto diversi ritorni di fiamma, ma nel 2017 l’attrice ha avviato le procedure legali per ottenere gli alimenti dall’ex compagno.

Asia Argento parla della sua infanzia: "Ho subito violenze da mia madre". Il racconto choc

Il 27 agosto 2008 Asia Argento ha sposato il regista Michele Civetta, da cui ha avuto il secondo figlio (Nicola Giovanni), e da cui nel 2013 si è separata. Nel novembre 2018 è stata fotografata con Fabrizio Corona, con il quale in questi giorni sembra avere un ritorno di fiamma. Nel 2017 l’attrice ha iniziato una relazione con lo chef Anthony Bourdain, di 20 anni più grande di lei. Tuttavia l'8 giugno 2018 Bourdain si è tolto la vita misteriosamente in un albergo in cui alloggiava, in Francia.

