Elisabetta Canalis, nuovo look con occhiali: poi la posa sexy davanti alla vetrina esalta il lato b | Foto

22 gennaio 2021 a

a

a

Elisabetta Canalis ancora scatenata su Instagram. Dopo il vestito nero con dettaglio hot diventato ben presto virale, la showgirl ex Velina di Striscia la notizia, ha pubblicato un'altra serie di scatti che ha mandato in delirio i suoi quasi 3 milioni di follower. Intanto ha sfoggiato un nuovo look con occhiali eleganti. Ma la terza immagine è stata quella in cui Elisabetta non ha rinunciato alla sua sensualità.

Foto davanti alla vetrina, con il gioco di specchi che esalta il lato b, sempre perfetto, frutto anche dei tanti duri allenamenti che la stessa Canalis posta regolarmente sul suo profilo social. E ci sono anche donne che si arrendono all'evidenza: "Complimenti Elisabetta sei sempre stupenda - ha scritto una utente - capisco perché mio marito ti ama". Per la serie, accettare con sportività.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.