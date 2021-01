Belen incinta di Antonino Spinalbese, De Martino contro la ex moglie: gravidanza arrivata troppo presto

22 gennaio 2021 a

La notizia della presunta gravidanza di Belen Rodriguez sarebbe arrivata anche all'orecchio dell'ex marito, Stefano De Martino. Quello con l'hairstylist Antonino Spinalbese sarebbe il secondo figlio per la showgirl argentina, dopo quello avuto, Santiago, dal ballerino e conduttore. Stefano, stando alla ricostruzione di alcune fonti, non l'avrebbe presa bene. I due sono stati insieme fino alla scorsa primavera e Stefano non è da escludere che potesse avere ancora voglia di riconquistare la Rodriguez.

Belen incinta di Antonino Spinalbese, la rivelazione agli amici: "Vorrei fermare il tempo, ho tutto ciò che ho sempre voluto"

Il conduttore di Stasera tutto è possibile, programma di Rai2, avrebbe infatti storto il naso perché riterrebbe che l'ex moglie abbia bruciato le tappe troppo velocemente col nuovo compagno. C'è da attendersi ulteriori sviluppi.

