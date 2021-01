Memo Remigi, il dolore per la morte della moglie Lucia Russo: a lei ha dedicato Innamorati a Milano

22 gennaio 2021 a

Memo Remigi, 82 anni, è uno dei cantautori più raffinati della musica italiana. Lo scorso 13 gennaio ha dovuto affrontare il lutto dell'amata moglie, Lucia Russo. La donna era malata da tempo e il cantautore milanese l'ha voluta ricordare con un toccante post su facebook: "Non è stata una dipartita improvvisa ma sofferta già da tempo", ha scritto a corredo di una foto in cui è insieme alla moglie. "Ringrazio tutti per l’affettuosa partecipazione al mio dolore - le parole di Memo - lei ha raggiunto un magnifico posto per una lunga e meritata vacanza e, se non dovesse ritornare presto, vorrà dire che prima o poi la raggiungerò anch’io, in quanto, per adesso, ho ancora molte cosa da fare".

La coppia si era sposata el 1966, e dal loro amore è nato un figlio, Stefano Remigi. A Lucia Russo, Memo Remigi ha dedicato la celebre canzone Innamorati a Milano, tra le più belle del suo repertorio.

