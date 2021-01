Fabrizio Bosso e i suoi tre amori: la tromba, la compagna Stefania e il figlio

22 gennaio 2021 a

Stasera in tv, 22 gennaio, a Propaganda Live, un musicista d'eccezione: Fabrizio Bosso. Classe 1973, torinese, è considerato uno dei migliori trombettisti in Italia. Diploma già a 15 anni al conservatorio Giuseppe Verdi di Torino, studi completati a Washington. Poi l'inizio di una carriera che lo ha visto affiancare i maggiori artisti italiani: Di Battista, Frankie hi-nrg mc, Claudio Baglioni, Fresu, Romano, Boltro, Biondi, Lauzi. E ancora: Cammariere, Mintzer, Tullio De Piscopo, Paolo di Sabatino, Randy Brecker, Gianni Basso e tanti tanti altri. Presenza costante ad Umbria Jazz, una ricca collezione di premi, riconoscimenti, successi, concerti, esibizioni in televisione. Nella vita privata vive con la compagna Stefania e il figlio Mathias, i due amori della sua vita oltre alla tromba.

