Alessio Boni, dalla storia con Chiara Muti all'amore con Nina Verdelli: con lei è arrivato il figlio Lorenzo

Alessio Boni è uno degli attori più amati dal pubblico del piccolo e grande schermo. E' nato in provincia di Bergamo il 4 luglio del 1966 sotto il segno del Cancro. Per quanto riguarda la sua vita privata, la sua compagna è Nina Verdelli, una giornalista di moda più giovane di lui.

Sono rarissime le sue uscite pubbliche in compagnia della Verdelli. Tuttavia nel settembre 2020 la coppia ha sfilato sul red carpet del Festival di Venezia insieme al loro primo figlio, Lorenzo, nato nel marzo dello stesso anno, in pieno lockdown. In passato, Boni ha avuto una storia d'amore con Chiara Muti, attrice e figlia del maestro d'orchestra Riccardo.

