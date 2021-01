L'Eredità, Leonardo si conferma campione: ma alla Ghigliottina niente Giochi. Il suo bottino resta di 28.750 euro

22 gennaio 2021 a

a

a

Il giovane Leonardo ci ha preso gusto. Il ventenne infatti nella puntata di venerdì 22 gennaio si è confermato per la seconda volta consecutiva campione a L'Eredità, il quiz show di Rai1 condotto da Flavio Insinna in onda tutti i giorni dalle 18,45. Dopo aver battuto il veterano Claudio Sorrentino e Rocco al Triello, grazie a una risposta su Woody Allen, Leonardo si è presentato alla Ghigliottina con un montepremi da 130.000 euro.

L'Eredità, il giovane campione Leonardo e la dedica speciale che conquista tutti per la sorella Irene di 10 anni

E dopo le parole Acqua, Fatti, Teoria, Società e Potere, il bottino è stato dimezzato soltanto una volta, fissandosi a 75.000 euro. Leonardo ha scelto la soluzione Forma. Stavolta però non è andata bene come giovedì 21 gennaio, quando ha vinto 28.750 euro. Come spiegato da Flavio Insinna infatti la parola chiave per la Ghigliottina era Giochi. Leonardo tuttavia proverà ad arricchire il suo bottino sabato 23, sempre su Rai1 dalle 18,45.

