Antonello Venditti, il figlio Francesco l'ha reso nonno quattro volte: i nipoti sono Alice, Tommaso, Leonardo e Mia

22 gennaio 2021 a

a

a

Antonello Venditti è uno dei cantautori più importanti nel panorama della musica italiana. Suo figlio è Francesco Venditti, nato il 27 agosto del 1976 a Roma dal matrimonio con Simona Izzo. Francesco, cresciuto tra la passione per la musica del cantante e quella per la recitazione dell’attrice, alla fine ha scelto di seguire le orme della Izzo. Per quanto riguarda la sua vita privata, Venditti jr ha avuto una lunga storia con la sceneggiatrice Alexandra La Capria, con la quale ha avuto due figli.

Alice ha 21 anni, mentre Tommaso 19. Infine gli ultimi due arrivati, nati dal legame con l'attuale compagna: Leonardo che ha 4 anni, e Mia che ha soltanto pochi mesi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.