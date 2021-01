Tosca, il suo talent scout è stato Renzo Arbore. Con l'amica Fiorella Mannoia la parodia social Masterschif

22 gennaio 2021 a

Tosca Donati, più semplicemente Tosca, è un nome importante della musica italiana e non solo. La cantante romana infatti non è soltanto una cantante ma un’artista a tutto tondo, che sa anche recitare, sia al cinema che al teatro, e che ha avuto anche un’esperienza come doppiatrice, prestando la voce ad Anastasia, protagonista dell’omonimo film d'animazione. Tosca è nata a Roma il 29 agosto del 1967. Per mantenersi, da giovane, lavorava in un pianobar dove spesso si recava Renzo Arbore, che poi si è rivelato il suo talent scout. Con la sua amica Fiorella Mannoia ha dato vita a una simpatica parodia social di Masterchef, ribattezzata Masterschif, attraverso la quale con la collega pubblica foto di piatti fatti in casa da loro, con risultati non sempre brillantissimi, ma che comunque suscitano ironia e divertimento.

