Zucchero, prima del successo nella musica ha studiato da veterinario e lavorato come salumiere e fornaio

Zucchero Fornaciari è uno dei cantanti italiani di maggior successo, tra i pochi amatissimi anche all'estero. Tra i suoi migliori amici ci sono Bono degli U2, Eric Clapton e Sting. Classe 1955, Zucchero, all'anagrafe Adelmo Fornaciari è nato in provincia di Reggio Emilia il 25 settembre sotto il segno zodiacale della Bilancia. Prima di sfondare come musicista ha studiato veterinaria all’università e ha svolto diversi impieghi come il tornitore, il salumiere e il fornaio.

Zucchero Fornaciari, la seconda moglie è Francesca Mozer: "Mi lascia libero". Con lei il terzo figlio Adelmo Blue

Due i matrimoni: dal primo con Angela Figliè sono nate le due figlie, Alice e Irene. Dalla seconda moglie Francesca Mozer è nato Adelmo Blue. Tra le curiosità sul suo conto, è un collezionista di cappelli: ne possiede oltre 400.

