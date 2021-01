Stasera in tv 22 gennaio, su Rete 4 torna Quarto Grado. I casi di Rosina Carsetti e dei coniugi Peter Neumair e Laura Perselli

22 gennaio 2021 a

Stasera in tv, 22 gennaio, su Rete 4, dalle ore 21.25, nuova puntata di Quarto Grado. Il programma su thriller e fatti di cronaca, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, si occuperà in particolare di due casi recenti: quello di Rosina Carsetti e quello dei coniugi Peter Neumair e Laura Perselli. Rosina è la donna di 78 anni trovata morta alla vigilia di Natale nella sua villetta di Montecassiano, piccolo comune di Macerata. Neumair e Perselli, invece, sono l'uomo e sua moglie scomparsi nel nulla nel pomeriggio del 4 gennaio, dopo essere usciti dalla loro casa di Bolzano. Gli inquirenti dopo diversi giorni di indagini, accusano di omicidio e occultamento di cadavere Brenno, figlio trentenne della coppia. Non è escluso che Quarto Grado torni ad occuparsi del caso di Alberto Genovese, l'imprenditore di Milano in carcere per violenza sessuale.

