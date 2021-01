Scontro a Pomeriggio5, Taylor Mega: "Non conosco Barbara Bouchet". Lei replica piccata: "Abbassa la cresta" | Video

22 gennaio 2021 a

Scontro in diretta tv a Pomeriggio5, lo show di Barbara D'Urso in onda da lunedì a venerdì alle 17. Uno scontro generazionale, quello tra Barbara Bouchet e Taylor Mega. Quest'ultima, influencer da 2,5 milioni di follower su Instagram, ha osato affermare di "non conoscere Barbara Bouchet", provocando la reazione decisamente risentita da parte dell'attrice.

"Abbassa, abbassa, abbassa la cresta", ha spiegato con forza la Bouchet. "Pretendi che io segua i corsi che fai tu?", ha detto in tono di sfida. Insomma, Barbara ha voluto ristabilire le "gerarchie", pretendendo rispetto da Taylor Mega. Dal canto suo lei continua a ostentare sicurezza, tanto che nell'ultimo post sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto mozzafiato con la didascalia emblematica: "Nata per vincere".

E chissà se Barbara D'Urso darà vita a un'altra sfida televisiva tra le due.

