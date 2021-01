Pinguini Tattici Nucleari, il frontman è Riccardo Zanotti: il suo primo libro Ahia. Tifa Inter ma simpatizza pure per l'Atalanta

22 gennaio 2021 a

a

a

Riccardo Zanotti è un giovane cantante italiano, frontman del gruppo dei Pinguini Tattici Nucleari. Nato ad Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo, il 16 settembre 1994, dopo aver conseguito il diploma ha scelto di andar via dall’Italia per studiare a Londra. Dopo aver migliorato il suo inglese, ha scelto di tornare in Italia e qui ha formato la band.

Band che nasce alla fine del 2010. Il suo nome, decisamente particolare, deriverebbe dalla birra Tactical Nuclear Penguin, prodotta dal 2009 dal birrificio britannico BrewDog. Nel 2020 il successo a Sanremo con il brano Ringo Starr; poi, sempre nel 2020, il solista Riccardo Zanotti ha pubblicato il suo primo libro, Ahia, un romanzo che racconta la storia di un ragazzo che incontra per la prima volta il padre da adulto. Tra le altre curiosità sul suo conto, segue il calcio e tifa Inter, ma è un simpatizzante anche dell’Atalanta, la squadra della sua città.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.