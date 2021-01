Valentina Vignali, il backstage è bollente: "Quando entro si girano tutti". Intimo hot e fisico da urlo | Foto

22 gennaio 2021 a

Valentina Vignali esagerata. L'ex cestista, ora modella e influencer, ha pubblicato su Instagram una foto ad alto tasso di sensualità. Valentina infatti conta oltre 2 milioni di follower che regolarmente fa impazzire con scatti davvero sexy. L'ultimo appunto la vede immortalata nel backstage di uno shooting di Victoria's Secret Italia. Lei è seduta e indossa un completo intimo che esalta il suo fisico mozzafiato.

E Valentina di certo non fa nulla per nascondere tutto l'orgoglio per il suo fisico da urlo: "Quando entro si girano tutti", ha scritto nella didascalia. E come dare torto a chi si gira.

