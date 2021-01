Marco D'Amore, la moglie è Daniela Maiorana: il Ciro di Gomorra l'ha conosciuta a scuola

22 gennaio 2021 a

E' conosciuto al grande pubblico come Ciro di Gomorra, l'immortale. Nella vita di tutti i giorni però Marco D'Amore è sposato con la compagna di classe conosciuta ai tempi della scuola. La scintilla tra l'attore e Daniela Maiorana tuttavia non è scoccata tra i banchi di scuola ma solo in età adulta. Ora stanno insieme da 10 anni. L'attore protagonista del film "L'immortale" si è confessato tempo a Vanity Fair: "Abbiamo uno strano equilibrio, facciamo lavori completamente diversi". La ragazza è infatti una manager che si occupa di risorse umane e abita a Caserta ed è di origini catanesi. L'attore invece vive a Roma nel quartiere di San Lorenzo.

Questa sera, 22 gennaio, sarà ospite dello show condotta da Fiorella Mannoia "La musica che gira intorno" in onda su Rai 1 a partire dalle 21.25.

