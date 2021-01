Brunori Sas, la compagna Simona Marrazzo è socia della sua etichetta: "Da 20 anni deve sopportare i miei monologhi anche a casa"

22 gennaio 2021 a

Brunori Sas è uno dei cantautori maggiormente apprezzati dal pubblico italiano. Nato a Cosenza il 28 settembre del 1977, all'anagrafe si chiama Dario Brunori. Per quanto riguarda la sua vita privata, Brunori Sas è fidanzato ormai da 20 anni Simona Marrazzo; al momento non ha figli.

Simona è anche socia della sua etichetta e su questo aspetto Brunori ha spesso scherzato: "Lei ormai è rassegnata, è un po’ dura per lei dopo 20 anni in cui deve assistere ai miei monologhi anche a casa - ha affermato in una vecchia intervista a Radio Italia - probabilmente ha raggiunto una forma di consapevolezza tale per cui le rimbalza tutto”.

