Emma Marrone, dalla vittoria sul cancro agli amori con De Martino e Bocci. E sui figli dice: "La maternità non è un obbligo"

Emma Marrone, all’anagrafe Emmanuela Marrone, è una delle cantanti più seguite dal pubblico e sui social, tanto che su Instagram può contare quasi 5 milioni di follower. Nata il 25 maggio a Firenze si è trasferita ben presto con la famiglia ad Aradeo, un piccolo comune in provincia di Lecce. La svolta con la partecipazione ad Amici nel 2009, poi la carriera è stata un inesorabile crescendo. Per quanto riguarda la sua vita privata, a soli 24 anni, Emma ha avuto un cancro all’utero e alle ovaie. Dopo una lunga lotta, è riuscita a sconfiggere questo male e ne ha parlato apertamente per promuovere la prevenzione. Nel 2019 si è nuovamente fermata per motivi di salute, ma grazie a un'operazione ha superato pure questo ostacolo.

Per quanto riguarda la sua vita privata, sono numerose le storie di Emma finite al centro del gossip. La prima è stata quella con Stefano De Martino, conosciuto tra i banchi di Amici di Maria De Filippi e che decise di lasciarla per Belen Rodriguez. Successivamente ha avuto una storia con l'attore Marco Bocci, ma anche questa volta l’idillio dura poco. L’attore, infatti, poco dopo conosce Laura Chiatti, l’attrice italiana che diventerà sua moglie. Sulla eventuale maternità, in una recente intervista ha detto: "Per ora non voglio figli, la maternità non è un obbligo".

