Amici 2021, Veronica Peparini mette in sfida Rosa. I compagni incoraggiano la ballerina, ma lei non trattiene le lacrime | Video

Tempi davvero difficili per Rosa nella scuola di Amici 2021. Dopo aver scatenato una vera e propria battaglia tra le due insegnanti Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini, che ha accusato la collega di "bullismo" nei confronti di Rosa, ora nella casetta la ballerina ha ricevuto una busta dall'altra docente, Veronica Peparini. "Nei giorni scorsi ho parlato di sfide come stimolo. Ultimamente di te si è più che altro parlato, io ti voglio veder ballare e quindi ti voglio mettere in sfida. Se la vincerai - è il testo della lettera - ti rafforzerai".

La reazione in casetta è contrastante. Se da una parte i compagni di Rosa la incitano e le dicono che questa sfida può rappresentare una grande occasione per mettersi in luce, dall'altra la stessa Rosa non riesce a trattenere le lacrime. L'appuntamento con la puntata di Amici 2021 è su Canale5 sabato 23 gennaio dalle 14.

