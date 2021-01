Italia's Got Talent, mercoledì 27 gennaio 2021 inizia la nuova edizione su Tv8: le novità e i giudici

22 gennaio 2021 a

Italia's Got Talent, da mercoledì 27 gennaio 2021 inizia la nuova edizione del talent show di Tv8. Ecco novità e giudici dell'edizione 2021 dello show che andrà in onda tutti i mercoledì, alle ore 21.30. Sette le puntate in programma, con la finale dal vivo. I giudici saranno sempre Joe Bastianich, Frank Matano, Mara Maionchi e Federica Pellegrini. A condurre il programma confermata Lodovica Comello. A decretare il vincitore di questa edizione 2021 il giudizio del pubblico da casa. "Ripartiamo con un anno spumeggiante. Italia's Got Talent da molti anni è il pilastro di questo canale posizionato sull’intrattenimento familiare, incarnando perfettamente quello che è questo spirito", ha dichiarato Remo Tibaldi, direttore dei canali free di Sky.

