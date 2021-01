Riccardo Cocciante, dal matrimonio con Catherine Boutet il figlio David: si occupa di grafica

22 gennaio 2021 a

Riccardo Cocciante è uno dei cantautori più amati e più importanti nel panorama della musica italiana. Nato a Saigon (Ho Chi Minh), in Vietnam, il 20 febbraio 1946 sotto il segno dei Pesci, è figlio di un italiano originario di Rocca di Mezzo, in Abruzzo, e di una donna francese. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, nel 1983 Cocciante si è sposato con Catherine Boutet, ex funzionaria di un’etichetta parigina.

I due hanno avuto nel settembre 1990 un figlio, David, che ha provato ad avvicinarsi al mondo della musica imparando a suonare la chitarra. Oggi David lavora nello stesso mondo del padre, ma non come cantante: si occupa di grafica.

