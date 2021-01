Tommaso Paradiso, la fidanzata è Carolina Sansoni. Il sogno del cantante: "Vorrei avere dodici figli"

22 gennaio 2021 a

Tommaso Paradiso è uno dei cantanti più amati dal pubblico italiano, soprattutto dai più giovani. Nato a Roma il 25 giugno 1983, sotto il segno zodiacale del Cancro, ha già alle spalle diversi successi. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, è fidanzato con Carolina Sansoni. La compagna dell'ex frontman dei Thegiornalisti appare anche nel videoclip del brano New York. La sequenza esatta? Quella in cui Paradiso si impegna proprio in un bacio caldo.

Video su questo argomento "Ma lo vuoi capire?" di Tommaso Paradiso, il video del singolo

A Maurizio Costanzo ha raccontato che vorrebbe diventare padre. "Vorrei 12 figli. Io vorrei fare tanto il padre, Non vedo l’ora che capiti", ha dichiarato in una intervista. Carolina Sansoni, classe 1989, è lontana dal mondo della musica, e si occupa comunque di arte: infatti è un’affermata imprenditrice nel settore moda.

