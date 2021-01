Stasera in tv 22 gennaio, su La7 torna Propaganda Live: crisi di governo, Stati Uniti e Covid

22 gennaio 2021 a

Stasera in tv, 22 gennaio, come tutti i venerdì su La7 appuntamento con Propaganda Live. Inizio alle ore 21.15 per il programma condotto da Diego Bianchi in arte Zoro, che mette insieme l'attualità, la politica, l'economia, ma con una ottima dose di ironia e a volte di comicità. Come sempre Bianchi potrà contare sulla sua spalla, il disegnatore Marco Dambrosio, in arte Makkox. Al centro della trasmissione ci sarà la crisi di governo, ma anche l'insediamento del nuovo presidente degli Stati Uniti, Joe Biden e naturalmente si parlerà anche di Covid. Annunciata la partecipazione di Stefano Boeri, Memo Remigi, Fabrizio Bosso. Annunciato anche un approfondimento sull'ormai eterno dualismo tra il premier Giuseppe Conte e Matteo Renzi, leader di Italia Viva. Non mancheranno gli ospiti fissi: Francesca Schianchi, Constanze Reuscher, Marco Damilano e Paolo Celata.

