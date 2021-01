Grande Fratello Vip 5, Giulia elogia Pierpaolo: "E' un vero uomo, me lo merito". Poi punge Dayane: "A te manca l'amore" | Video

22 gennaio 2021 a

Giulia Salemi e Dayane Mello si confidano nella casa del Grande Fratello Vip 5. Dopo le incomprensioni le due si aprono e parlano della loro vita sentimentale. Ed è la Salemi che si apre a 360 gradi, parlando ovviamente della sua relazione iniziata all'interno del reality con Pierpaolo Pretelli: "Ho un'intesa con lui che non avevo mai sperimentato prima. E' buono, puro, non ha secondi fini, mi protegge, e un padre di famiglia. Non è vero che è un ragazzino, è un uomo - ha spiegato -. Quando ne vale la pena lo è, me lo merito un amore del genere".

Le confidenze di Giulia Salemi a Dayane Mello e Carlotta Dell'Isola

La Salemi prosegue: "A volte ci si innamora di chi vorremmo essere, il nostro opposto, però poi capisci che non è quello che vuoi, e io paradossalmente ora mi sono infatuata di una persona molto simile a me", ha aggiunto. E su Dayane Mello, Giulia la pensa così: "Hai trovato tutta una serie di indipendenze, caratteriali, economiche, psicologiche, ma ti manca l'amore", ha affermato. E Carlotta è d'accordo, dando bonariamente dell'ipocrita alla modella quando afferma che non vuole un uomo: "Sarebbe il tuo completamento".

