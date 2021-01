Uomini e donne, Davide ancora indeciso sulla scelta: Beatrice furiosa e Chiara scoppia a piangere. Succede di tutto | Video

22 gennaio 2021 a

Davide Donadei continua a temporeggiare. Il tronista di Uomini e donne, il people show di Maria De Filippi in onda su Canale5 da lunedì a venerdì dalle 14,45. Nella puntata di venerdì 22 gennaio ha dovuto affrontare anche un clamoroso forfait, con Beatrice che non si è presentata all'esterna con lui: "Sono stanca di perdere tempo, io ho una vita da mandare avanti. Non posso aspettare in eterno", il senso del gesto della Buonocore.

Dall'altra parte l'esterna invece con Chiara Rabbi, per Davide Donadei si è conclusa con il bacio.

L'esterna tra Chiara e Davide

In studio tra Davide e Beatrice volano gli stracci: "Pensavo di non meritarmi questo", ha commentato il tronista, che ha ancora rinviato la scelta definitiva tra le due.

Scontro in studio tra Beatrice e Davide

E per questo Chiara è scoppiata a piangere "Non volevo baciarlo perché sapevo che ancora mi sarei ritrovata qui in studio, io non ce la faccio più", ha confidato in lacrime a Maria De Filippi la corteggiatrice.

Ma per Donadei ancora non è arrivata l'ora della scelta definitiva.

