Cristina Chiabotto a Verissimo: "Aspetto una femminuccia"

22 gennaio 2021 a

Cristina Chiabotto svela il sesso del suo bebé: "Aspetto una femminuccia". A Verissimo, in onda sabato 22 gennaio alle 16 su Canale 5, L'ex miss Italia aspetta la bambina da Marco Roscio, imprenditore sposato nel 2018. A Silvia Toffanin la conduttrice confida: "Ho chiuso questo 2020 con una cosa positiva. Sono al sesto mese, ma ho aspettato a dirlo perché nel primo periodo della gravidanza ho avuto il Covid anche se fortunatamente in forma leggera. Ho fatto un mese di quarantena, per cui per scaramanzia ho dovuto proteggermi un pò prima di annunciarlo". Il pensiero va poi alla nonna: "Sono sicura che dietro questo dono ci sia la mia nonna, venuta a mancare per colpa proprio del Covid a maggio. Il ciclo della vita continua. Per un’anima che va via, un’anima arriva".

