Sergio Staino e la moglie Bruna, un amore a fumetti: "Siamo come Bobo e Bibi"

Come Bobo e Bibi, i personaggi delle sue vignette che si pungono e si confrontano tutti i giorni sui grandi temi della politica. Sergio Staino e la moglie peruviana Bruna si ritrovano spesso nel ritratto che il vignettista toscano traccia nelle sue serie di segni. Sergio Staino, 80 anni compiuti, vive da tempo con la consorte e i due figli Ilaria e Michele nelle colline di Scandicci. Lui è originario di Piancastagnaio, in provincia di Siena. Laureato in Architettura, dopo l'insegnamento è passato ai disegni e alle vignette ed è diventato famoso disegnando Bobo. "La forza di Bobo è Bibi che rappresenta mia moglie", ha raccontato in un'intervista a IoDonna del 2015. "Sono come siamo noi due nella vita di tutti i giorni. Bibi punge e sfida. Bobo arrossisce e sceglie il silenzio. Si scontrano perché sono diversi culturalmente: io sono il classico italiano, passionale, estroverso, urlatore, voglioso di conoscere tutti gli aspetti del mondo. Lei esprime la cultura americana, più fredda e concreta, professionale e formalmente precisa anche nelle faccende di coppia. E’ da questa diversità che nascono le scintille ed è questo che ci unisce".

Il vignettista sarà ospite oggi, 22 gennaio, della trasmissione "Oggi è un altro giorno" condotta da Serena Bortone su Rai 1 a partire dalle 14.

