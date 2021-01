Stasera in tv, su Canale 5 c'è il film "10 giorni senza mamma" con Fabio De Luigi. Trama e cast

22 gennaio 2021 a

Stasera in tv, su Canale 5, c'è il film "10 giorni senza mamma" di Fabio De Luigi. Ecco trama e cast della pellicola uscita al cinema nel 2019 e oggi in prima tv. Insieme al comico ci sono Valentina Lodovini, Angelica Elli, Matteo Castellucci, Bianca Usai, Diana Del Bufalo, Niccolò Senni, Antonio Catania, Giorgia Cardaci e Rosaria D'Urso. Il film vede protagonista Carlo Revelli, responsabile delle risorse umane di una catena di supermercati che da anni si dedica al lavoro restando lontano dalla famiglia. Il rapporto con la moglie si logora e un giorno lei decide di accompagnare la sorella in un viaggio a Cuba, lasciando il marito solo con i tre figli. Carlo non è abituato a stare con loro e vivrà una serie di difficoltà e problematiche, dovendosi anche dividere con il lavoro. Poi i dispetti dei figli e gli incidenti domestici, per una commedia divertente e ironica, che trova comunque il modo di far riflettere sui rapporti di coppia e su quelli tra genitori e figli.

