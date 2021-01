La pupa e il secchione e viceversa 2021, un corteggiatore per la perugina Giulia Orazi: subito protagonista in coppia con Gianluca

22 gennaio 2021 a

Giulia Orazi, continua l'avventura a "La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021", il docu-reality di Italia 1 condotto da Andrea Pucci che giovedì 21 gennaio ha visto la sua prima puntata.

La prima coppia a dover abbandonare il programma è stata quella formata dal Pupo Mattia Garufi e dalla Secchione Silvia Gandini. Le coppie formate da Pupe e Secchioni sono: Linda e Pisano, Laura e Marini, Miryea e Guidi, Jessica e De Santis e Stephanie e Bartozzi.

Per i "Viceversa" sono state le Secchione a scegliere i loro Pupi: e così le coppie sono Gandini e Mattia, Orazi e Gianluca e Hafdaoui e Matteo. Come sempre la puntata si svolta passando attraverso diverse prove, qualcuna di abilità e cultura, che ha messo a proprio agio soprattutto i Secchioni e le Secchione, qualcun altra invece più puntata sulla seduzione e la spigliatezza, più pensata per Pupe e Pupi anche se gli altri se la sono cavata benissimo con il senso dell'umorismo.

Nel finale la classica prova del bagno di cultura, con le due coppie ultime in classifica. La coppia formata dal Pupo Mattia Garufi e dalla Secchiona Silvia Gandini, ha perso contro la Pupa Laura Antonelli e il Secchione Luca Marini. Primi in classifica, invece, sono stati Miryea e Guidi.

Tra i pupi Gianluca Tornese è senza dubbio un personaggio. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha sfoggiato il suo gran fisico, tanti muscoli nella puntata d'esordio del programma. Dopo aver corteggiato Valentina Dallari e Nilufar Addati senza trovare l’amore, Tornese è tornato in tv e fa coppia con la secchiona perugina. I due sono stati grandi protagonisti della puntata d'esordio con la nostra perugina che si è dimostrata molto severa con Gianluca.

