Rosanna Banfi, la figlia di Lino: l'amore per il marito Fabio Leoni e la lotta contro il tumore

Rosanna Banfi è figlia del grande Lino. Negli anni '80 hanno recitato insieme in diversi film poi Rosanna ha partecipato a numerose serie tv e ha dovuto fare i conti anche con il cancro. Della sua vita privata si sa che è sposata fin dal 1992. Il marito è Fabio Leoni, attore e produttore. Dal loro matrimonio sono nati due figli: Virginia che oggi ha 27 anni e Pietro che ne ha 22.

Negli ultimi anni Rosanna Banfi è diventata anche testimonial delle campagne di prevenzione contro il Cancro. Nel 2009 infatti scoprì un tumore al seno che è riuscita a sconfiggere con operazioni e chemioterapia. Ne parlò il padre durante una puntata de La Vita in Diretta e lei stessa negli anni scorsi ha rilasciato diverse interviste. In una di queste, in occasione di una campagna per la prevenzione, ha dichiarato: "Ho affrontato la malattia ed ho vinto io".

Oggi, 22 gennaio, sarà ospite della trasmissione "Oggi è un altro giorno" condotta da Serena Bortone su Rai 1 a partire dalle 14.

