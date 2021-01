La pupa e il secchione 2021, esordio su Italia1 da quasi 2 milioni di telespettatori: boom fra i giovani

22 gennaio 2021 a

La partenza è valida secondo Mediaset. Ottimo esordio, così viene definito, per la nuova edizione de “La Pupa e il Secchione e Viceversa”: conquista 1.790.000 spettatori totali e il 9.7% di share (sale al 12.36% sul target commerciale).

Il ritorno del programma cult di Italia 1 - condotto da Andrea Pucci e prodotto da EndemolShine Italy – ha toccato picchi del 18.34% di share e 2.375.000 spettatori. Boom tra i più giovani: 20% di share sui 15-34enni. Sui social network l’hashtag ufficiale del programma - #lapupaeilsecchione - ha dominato il podio dei TT Italia. Il nuovo appuntamento con "La Pupa e il Secchione e Viceversa" è per giovedì 28 gennaio in prima serata su Italia 1.



