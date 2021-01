Fiorella Mannoia e i figli non avuti: "Li avrei voluti ma oggi non mi mancano"

22 gennaio 2021 a

a

a

Fiorella Mannoia non ha figli anche se c'è stato un periodo della sua vita durante il quale ha desiderato di diventare mamma. "C’è stato un periodo in cui li avrei voluti e non sono arrivati ma oggi non mi mancano“, ha raccontato qualche tempo fa a 27esimaora del Corriere della Sera. La cantante, 67 anni, ha una relazione con un uomo molto più giovane di lei: si tratta di Carlo Di Francesco produttore musicale e anche membro della sua band. Ma sul matrimonio Fiorella Mannoia sembra avere le idee chiare: non è mai stata una sua priorità. In precedenza era stata legata a Piero Fabrizi, anche lui musicista e prima ancora al produttore Memmo Foresi. La cantante sarà ospite oggi, venerdì 22 gennaio, della trasmissione "Oggi è un altro giorno" condotta da Serena Bortone su Rai1 a partire dalle 14.

